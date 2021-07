HOMME OTSEPILT ⟩ Kas Lõivu unistus esikümne kohast osutub raskete tõusudega rajal reaalsuseks?

«Esmapilgul ütleks, et ma pole oma elus nii tehnilisel rajal sõitnud,» ütles 31-aastane sportlane neljapäeval toimunud pressikonverentsil. «Kõige raskemaks teevad raja tõusud, mis pole ronijatüüpi, vaid väga suurt jõudu nõudvad. Pinnas on väga-väga lahtine. Et järskudest tõusudest üles jõuda, tuleb korraga hoog ja kiirus üles saada. Aga laskumisedki ei jää alla. Piltide põhjal tundus, et laskumised on isegi hullemad, aga pärast rajal kõndimist tunduvad need täiesti tehtavad.»