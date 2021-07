HOMME OTSEPILT ⟩ Ujumises selgitatakse järjekordsed medalivõitjad

Naiste 200m kompleksujumise tiitlikaitsja on «ujumise raudne leedi,» kolmekordne olümpiavõitja ja kahekümnekordne maailmameister Ungari ujuja Katinka Hosszu. Naiste 1500m vabaujumine on olümpiakavas esimest korda, maailmarekord on tulemusega 15.20,48 ameeriklanna Katie Ledecky nimel. Meeste 4x200m vabalt teateujumise tiitlikaitsja on USA võistkond.