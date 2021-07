HOMME OTSEPILT ⟩ Kas Tanel Kangert pääseb temposõidus esikümnesse?

Maanteeratturitest on Tokyo olümpiamängudel Tanel Kangert, kes igapäevaselt sõidab Austaalia tiimis (Team BikeExchange). Teine sportlane on Peeter Pruus, kes sõidab Itaalia klubis (Torpado Süditrol) ja võistleb maastikuratturina, kuid on mitmekülgse ratturina tõestanud end ka hea maanteeratturina. Neli päeva tagasi toimus meie meeste osalusel ühisstardist maanteesõit (234 km ja 4865 tõusumeetrit), täna peetakse individuaalne ajasõit.