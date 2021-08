OTSEÜLEKANNE JA -BLOGI ⟩ Mägi jahib olümpia finaalkohta ja Eesti rekordit. Kes kroonitakse sprindikuningaks?

Õhtuses kergejõustikuprogrammis on kavas ridamisi erinevate jooksudistantside poolfinaale. Kui meeste 100m jooksu, naiste 100m tõkkejooksu ning meeste 800m jooksu poolfinaalid jätavad eestlased võrdlemisi külmaks, siis meeste 400m tõkkejooksu poolfinaalid seda kindlasti teha ei tohiks.

Kergejõustiku kommentaatorid Tokyos on Margus Uba ja Timo Tarve, staadioni ääres analüüsivad võistlust Erki Nool ja Marko Kaljuveer.

-76kg naiste seas on olümpial võistlemas 16 maadlejat, neist 10-12 on tugevad ning medaliheitluses sees. Kindel medalipretendent on Euroopa meister Epp Mäe. Samal ajal alustavad kreeka-rooma maadluses -130kg mehed, nende seas 23-aastane Artur Vititin. Maadlusülekandeid kommenteerivad Taavi Libe ja Tõnis Naarits.