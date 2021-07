Mõlemal meeskonnal on võiduarve Tokyos küll seni avamata, kuid sellest hoolimata on kindel, et üks neist alagrupist siiski edasi saab. Seda põhjusel, et täpsest resultaadist hoolimata on tänase kohtumise võidusatsi korvide vahe parem, kui A-alagrupis kolmandaks jäänud tšehhidel (-49).