Margus Uba: Vaatamata pandeemiale võiks see olümpia olla nagu varasemad. Kaasakiskuvad, tribüünidel on publik, võistluspaigas valitseb korralik atmosfäär. Lisaks loodan, et esimest korda elus Jaapanisse minnes on huvitav vaadata, mismoodi selline tehnikamaa nagu Jaapan on mängude korraldamisega hakkama saanud.