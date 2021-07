Ajal, mil Jaapani suurimaid alkoholitootjaid Asahi Breweries lubas Jaapani olümpiamängude sponsoriks olemise eest maksta rohkem kui 100 miljonit dollarit, ootasid nad, et üle kogu maailma kokku tulnud pealtvaatajad joovad staadionitel «Tokyo 2020 ametliku õlu», mis aitaks kaasa nende ülemaailmsele mainekujundusele.

Nüüd, kui peaaegu kõik pealtvaatajad on mängude ajal keelatud ja Jaapani avalikkuse mure Covid-19 nakkuste pärast kasvab, võib Asahi investeering osutuda läbikukkumiseks.

Asahi rasket olukorda jagavad umbes 60 Jaapani ettevõtet, kes panustasid Tokyo olümpiamängude jaoks kokku üle 3 miljardi dollari, mis on suurim rahaline toetus, mida võõrustajariigi ettevõtted on kunagi mängude korraldamiseks andnud.

Asahi õlu. FOTO: Issei Kato

Isegi tavalistel aegadel on olümpiamängude sponsorlusel negatiivsed küljed. Rahvusvahelise Olümpiakomitee «puhta mänguvälja» põhimõtte kohaselt ei saa ettevõtted oma nimesid staadionipindadele või sportlaste vormiriietusele kleepida. Lisaks sellele puhkeb tavaliselt mängudega seoses mõni poliitiline või muu poleemika. Järgmise aasta talimängud Pekingis on juba praegu inimõigustega seotud küsimuste tõttu boikoteerimise üleskutse objektiks.

Sellegipoolest meelitatakse sponsoreid olümpiamänge rahastama, sest see võimaldab neil kasutada olümpialogo oma reklaamis ja tootemärgistustel. Samuti saavad nad kasu heast tahtest ja patriotismist.

Tokyo probleemid on mõnevõrra kergemini hallatavad 14 globaalsele ettevõttele, kes on sõlminud ROKiga lepingu mitme olümpiamängu sponsoriks olemiseks. Need ettevõtted, sealhulgas Visa, Intel ja Hiina Alibaba, võivad seekordse pettumuse korvata paremate tingimustega Pekingis või 2024. aasta Pariisi suvemängudel. Kohalike elanike nakkusehirmud Jaapanis ei jõua inimesteni üle maailma, kes vaatavad Visa reklaami kodus läbi teleri.

Eriti valus on pealtvaatamiskeeld Jaapani firmadele

Seevastu enamik Jaapani sponsoreid on sõlminud lepingud spetsiaalselt 23. juulil algavate Tokyo mängude jaoks. Paljud olid planeerinud kohapealset turundust, et tekitada globaalset elevust, mis on nüüdseks enamasti kadunud.

Nippon Telegraph & Telephone Corp. plaanis näidata oma laiendatud reaalsuse tehnoloogiat, et pealtvaatajad saaksid vaadata paadivõistlust nii, nagu oleksid nad võistlejate lähedal vee ääres. Nüüd saavad seda kogeda vaid need, kes osalevad või töötavad mängudel.

Olümpiamängude sponsor KNT-CT Holdings, mis on Jaapani üks suurimaid reisibüroosid, väljendas pettumust otsuse üle korraldada mängud ilma pealtvaatajateta. «On väga kahetsusväärne, et me ei saa pakkuda ekskursioone oma klientidele, kes ootasid mänge, sest neid otsustati pidada ilma pealtvaatajateta,» ütles ettevõte.

Olümpiasponsorite sõidukite paraad enne tõrvikujooksu toimumist. FOTO: Shinji Kita

Asahi Breweries on üks 15-st Tokyo 2020 mängude kuldpartnerist, mis on kõige kallim sponsorluse tase, mida pakutakse kohalikele ettevõtetele. Programmiga kursis olevate inimeste sõnul maksis igaüks neist umbes 135 miljonit dollarit, et saada kuldpartneriks. Asahi on sellest ajast saadik kasutanud oma toodetel olümpiabrändi ja müüb nüüd oma lipulaeva Super Dry õlut olümpiabrändiga purkides.

Jaapani avaliku ringhäälinguorganisatsiooni NHK hiljutise küsitluse kohaselt ütles vaid 22% Tokyo elanikest, et nad ootavad palavalt olümpiamänge. Rohkem kui kaks kolmandikku ütlesid, et nad on mures välismaalt saabuvate Covid-19 variantide leviku pärast seoses mängudega. See võib õõnestada sponsorite ootusi, et nende toodetele viie rõnga panemine tõstaks nende mainet.