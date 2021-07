HOMME OTSEPILT ⟩ Raul Must alustab Tokyo turniiri valitseva olümpiavõitja vastu

Must loositi olümpial N-alagruppi, kus ootasid ees Rio olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister (2014 ja 2015), hiinlane Chen Long (32), ning Hispaania esireket Pablo Abian (36).

Cheni suured võidud jäävad eelmise kümnendi keskpaika – ta on Rio mängude kuldmedalivõitja ja Londoni olümpiapronks ja kahekordne maailmameister (2014 ja 2015) – kuid praegugi on ta Hiina esireket ja maailma edetabelis asub kuuendal kohal.

Võistluste eelsel pressiüritusel iseloomustas eestlane oma alagrupivastaseid järgnevalt: «Üks mängija on maailma absoluutne tipp ja siin üks soosikuid. Valitseva olümpiavõitja alistamiseks peaksin end mitmekordselt ületama. Aga olümpia ongi koht, kus sportlane võiks end ületada. Lähen mängima positiivse suhtumisega.

Teine vastane (Abian – toim) on samuti raske ja võib öelda, et tema stiil ei sobi mulle. Oleme korduvalt mänginud, olen saanud mõne võidu ning tema vastu on võiduvõimalus ka olemas, aga seda teoks teha pole kerge.»