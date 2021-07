VIDEO ⟩ Iiri võimleja näitab, kui vastupidavad on tegelikult Tokyo olümpiamängudel sportlaste papist voodid

«Tokyo olümpiakülla paigutatud voodid on sõna otseses mõttes tehtud papist. Nende eesmärk on vältida intiimsust sportlaste vahel. Voodid peavad vastu ühe inimese keharaskusele, et vältida spordiväliseid situatsioone. Pikamaajooksjatel muidugi probleeme pole, saame seal isegi neljakesi olla,» kirjutas 2016. aasta 5000 m jooksu olümpiahõbe Paul Chelimo.

Nüüd näitaski Iiri võimleja Rhys Mcclenaghan, kui vastupidavad need voodid tegelikult on. Võimlemise Euroopa meister ja MM-pronks tegi voodil korralikud hüpped ning see pidas pingele vastu. Seega on müüt sisuliselt lagunevatest vooditest murtud.