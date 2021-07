Ujujad. Pilt on illustratiivne. FOTO: Petr David Josek/Scanpix

Paljude sportlaste jaoks on olümpiamängud pika töö tulemus ja elu üks tipphetki. Kuus Poola ujujat said aga vahetult enne võistluse algust teada, et peavad alaliidu eksimuse tõttu hoopis koju lendama