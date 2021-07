Olümpiamängud on niivõrd mastaapne ja kõrgetasemeline spordisündmus, et kõik alad on huvitavad. Ent nii nagu Tokyosse sõitvad Eesti ajakirjanikud keskenduvad eelkõige oma sportlastele, nii on ka siinkirjutaja kaasaelamised seotud eelkõige omadega.