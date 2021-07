Kuum liiv ei lase võrkpalluritel Tokyos treenida

«Mängude Jaapanis korraldamine oli tõsine probleem juba enne koroonaviiruse pandeemia algust,» lausus Tokyo terviseorganisatsiooni direktor, et juulis ja augustis on riigis tavapäraselt väga kuumad ilmad.

Samal ajal vaevlevad aga olümpial osalevad rannavõrkpallurid tõsise probleemi käes, sest liiv on treenimiseks lihtsalt liiga kuum. See tähendab, et sportlased on tihtilugu oodanud varjus kuni Shiokaze Parki personal väljakuid mängukõlbulikuks jahutab.