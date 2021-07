Saksamaa olümpiapreemiate suurusi muudeti viimati 2014. aastal, tollest ajast ongi paika pandud, et kuldmedali hinnaks on 20 000 eurot, hõbeda ja pronksi hinnalipikuks on kirjutatud vastavalt 15 000 ja 10 000 eurot.

Mujal maailmas on olümpiamedalid tunduvalt rohkem hinnas. Näiteks Singapuris saab olümpiavõitjast automaatselt kohalik miljonär (ca 850 000 eurot), säärane jackpot on osaks langenud vaid Joseph Schoolingule, kes suutis 2016. aasta Rio mängudel 100 meetri liblikujumises alistada Michael Phelpsi enda.

Indoneesias teenib olümpiavõitja näiteks 631 000 eurot, Kasahstanis 211 000 eurot, Itaalias 150 000 eurot. Põhja-Ameerikas on asjalood pigem vastupidised: USAs on kulla hind 31 000 eurot, Kanadas aga ainult 12 700 eurot. Sel on aga teatud põhjus, sest seal on olümpiasportlased riigi poolt kindlustatud, peaks nendega midagi juhtuma ning sportlaskarjäär ootamatult katkema.