Et kasvõi üksainus külaline saaks tõusva päikese maale tulla, läheb vaja kümnete inimeste sadu töötunde. Vabatahtlike näol on need inimesed praegu kõik lennujaamades ja mujal olemas, lisaks palgalised tegelased korralduskomitees. Võimalusi, et miski võib untsu minna, tundub aga olevat rohkem, kui ükski Postimehe olümpiaajakirjanikest oma elu jooksul näinud.