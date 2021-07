Epeevehklejad teevad avastardi laupäeval, kui kavas on individuaalvõistlus. OM-debüüdi teeb Katrina Lehis, kes kolm aastat tagasi tuli Euroopa meistriks.«Tunnen end hästi, põnev on ka,» rääkis debütant Kanal 2 «Reporterile». «Kunagi Euroopa mängudel sai käidud, oli ka üsna sarnane, aga ikkagi olümpial on õhkkond teistsugune.»

Naiskonna peatreener Kaido Kaaberma väänas aga Jaapanis oma jala nii õnnetult välja, et see tuli panna kipsi. Kas jala olukord on päris hull? «Ei tea, eks see paistab. See kips pole kõige tähtsam. On muud olulised teemad praegu käsil,» jäi Kaaberma rõõmsameelseks.