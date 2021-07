PM TOKYOS ⟩ Triatleet Kivioja imiteeris treeningutel Jaapani kuumust: olud sobivad üllatavalt hästi

«Juba kvalifitseerumise protsess oli teistsugune kui Rios. Sinna ma pääsesin viimasel hetkel. Sel korral teadsin juba peaaegu kaks aastat, et peaksin siin stardis olema, kui kõik läheb nii nagu peab,» võrdles Kivioja pressikonverentsil kaht olümpiat.

«Ainus, mis sel korral asja keeruliseks tegi, oli koroonapandeemia. Siin kohal olen alles teist päeva. Ringi pole vaadata jõudnud, aga olen eesootava võistluse osas väga põnevil. Tunnen, et olen palju rohkem valmis kui Rios.»

Kuigi ka Brasiilias on palav, siis Tokyos valitsev niiskus muudab olud üsna ekstreemseteks. Kuidas 28-aastasele triatleedile kuumad olud sobivad?

«Üllatavalt hästi,» vastas ta. «Olen alati Mehhikos, kus on sarnased tingimused, hästi võistelnud. Olen ka siinseteks tingimusteks spetsiaalselt valmistunud. Arvan, et see ei tohiks mulle olla probleem.»

Ta täpsustas: «Treenisin terve talve Portugalis, väga heades tingimustes. Sain treeningplaani 100-protsendiliselt täita. Spetsiaalselt olen valmistunud rattatreeningutega siseruumis, kus on temperatuur 35-38 kraadi ja kuni 80-protsendine õhuniiskus. Need treeningud on mu hästi ettevalmistanud.»

Eelmisel olümpial lõpetas Kivioja 44. kohal. Konkreetset eesmärki ta välja ei hõika, ent hinges pulbitseb kindlasti lootus oluliselt paremast resultaadist.

Kaidi Kivoja Rio de Janeiro olümpial. FOTO: Tairo Lutter

«Triatlonis on raske kindlaid sihte paika panna, et jõuda näiteks poolfinaali või teha isiklik rekord. Tulemus ei sõltu vaid minust endast, pigem võistluse stsenaariumist. Üldiselt ma ei tahaks ka numbrilisi eesmärke seada,» arutles Kivioja.

«Aga peamine eesmärk on teha ujumises hea sooritus, mis annaks mulle võimaluse olla võistluses sees. Kui ujumises oma ära teen, olen arvatavasti võimeline üllatama. Ratta ja jooksuvorm on väga head.»

Millistes nüanssides on Kivioja võrreldes viie aasta taguse olümpiadebüüdiga juurde pannud? «Olen selle aja jooksul kindlasti palju edasi arenenud nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Paljud õnnestumised, aga ka tagasilöögid on mind teinud vaimselt palju tugevamaks. Arvan, et olen palju kogemusi saanud,» vastas sportlane.