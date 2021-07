«Olümpiavaimul pole häda midagi. Minu jaoks pole vahet, kas saal on rahvast täis. Viimastel turniiridel ei pannud ma esimese punkti mängimise järel enam tähele, kas tribüünil on inimesi või mitte,» rääkis Must olümpiakülas antud pressikonverentsil.

«Olümpia on eriline sündmus, siin tahab iga sportlane hästi mängida ja võistelda. Nähes, kui palju on vaeva nähtud, et sportlased üldse siia tulla saaksid, lähen endast parimat andma, sest muidu oleks tegemist maha visatud ajaga.»

Kuuba märkis, et tunne on eriline ja oma esimese olümpiastardi eel on tal elevus sees. «Siin on olnud aega aklimatiseeruda ja harjutada. Viimaste nädalate treeningud on sujunud hästi. Käisin laagris Taanis, kus olen harjutanud varemgi. Sealsed trennid olid väga head, vorm peaks olema hea.»

Kui Kuuba jäi oma loosiga rahule, siis Must nimetas seda ebaõnnestunuks. Kuuba sattus ühte alagruppi tailanna Busanan Ongbamrungphani ja peruulanna Daniela Maciasiga, Must aga hiinlasest valitseva olümpiavõitja Chen Longi ja hispaanlase Pablo Abianiga.

«Loos võinuks minna ka tunduvalt kehvemini,» märkis Kuuba. Tema vastased peavad alagrupi esimese mängu laupäeva hommikul omavahel ja Kuuba kavatseb seda kindlasti vaatama minna.

Maciasiga on ta varem kohtunud, Ongbamrungphaniga mitte. «Ta on Tai teine number, maailmas 14.-15. Tegemist on väikese, kiire ja hea käega mängijaga,» iseloomustas Kuuba eeldatavalt raskemat alagrupivastast. «Peruu mängijat olen varem kahel korral võitnud, aga kindlasti ootab ees raske mäng,» lisas ta.

Huvitaval kombel kohtus Kuuba kavadel Šveitsis ja Inglismaal peetud tippturniiridel Tai teiste tippude Pornpawee Chochuwongi ja Ratchanok Intanoniga. Neist esimesela kaotas ta Baselis tasavägises kolmegeimilises mängus.

«Kindlasti tuleb kasuks asjaolu, et olen sama riigi teiste tippudega mänginud. Sain sellest enesekindlust ja teadmise, et olen võimeline niisuguse tasemega mängijat võitma. Oleks tore siin võimed realiseerida,» lausus Kuuba.

Aprillis nakatus ta koroonaviirusega, kuid haigus möödus küllalt kergelt. Küll jäi käimata EMil, sest Kuuba koroonaproovid jäid mõneks ajaks positiivseks. Lõhna ta mõnel päeval tunneb, kuid maitsemeel pole veel taastunud. «Kõik kiidavad siinseid sööke,» märkis Kuuba.

Must on saanud Tokyos harjutada maailma edetabelis 49. kohal asuva brasiillase Ygor Coelhoga ja need treeningud on kulunud marjaks ära, sest viimasel ajal on tal maailmatasemel mängijate vastu olnud vähe mängupraktikat. Tema kohtub oma alagrupi esimeses mängus pühapäeval Rio mängude kullamehe Chen Longiga.

Vastaseid iseloomustas Must järgmiselt: «Üks mängija on maailma absoluutne tipp ja siin üks soosikuid. Valitseva olümpiavõitja alistamiseks peaksin end mitmekordselt ületama. Aga olümpia ongi koht, kus sportlane võiks end ületada. Lähen mängima positiivse suhtumisega.

Teine vastane (Abian – toim) on samuti raske ja võib öelda, et tema stiil ei sobi mulle. Oleme korduvalt mänginud, olen saanud mõne võidu ning tema vastu on võiduvõimalus ka olemas, aga seda teoks teha pole kerge.»