«Spordis ei saa midagi garanteerida. Jah, fakt on see, et meie hooaeg on läinud väga hästi. Teenisime EMilt (pronks)medali, võitsime kvalifikatsiooni ja MK-etapi. Teame isegi, et sammud on head, aga olümpial juhtub teinekord, et kaardipakk visatakse keset lauda laiali ja vaadatakse, mis peale jääb. Mis lõpuks saab, näitab juba protokoll,» vastas Kaspar Taimsoo küsimusele, kas sõudjad tunnetavad medalisurvet.

Homme toimuvas eelsõidus tuleb Eestil rinda pista Poola, Itaalia, Norra ja Saksamaaga. Teise eelsõidu koosseisu kuuluvad Hiina, Suurbritannia, Leedu, Austraalia ja Holland. Eelsõitudest pääseb finaali kaks paremat. Ülejäänud neljapaadid lähevad lohutussõitu, kust pääseb finaali jällegi kaks kiiremat.

Eesti neljapaat pressikonverentsil. FOTO: Tairo Lutter

«Oleme kõikide (eelsõidu konkurentidega) võistelnud. Meie sõidus on vähe tuttavam seltskond. Küll aga me ei tea, kuidas keegi on võrreldes eelmise MK-etapiga arenenud. Seda on huvitav näha, kuidas jõuvahekorrad tuginevad,» rääkis Jüri-Mikk Udam.

Tokyos tehtud esimeste treeningute koht sõnas Taimsoo, et vesi on kanalis küllaltki rahutu ning põrkavat lainetust on palju. «Ilmad on kuumad, oleme püüdnud limiteerida aega sõudekanalil. Kuidas homme siin koormusega hakkama saame, seda ei oskagi veel öelda. Eks näis, kuidas keha vastu peab. Trenni põhjal võib öelda, et väga karm on. Üle tunni aja ei kannatagi olla.»