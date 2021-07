Kui pressikonverentsil päriti ujujatelt ootuste kohta, muigas kroolis ja liblikujumises startiv Zirk, et tegemist on tema lemmikküsimusega, sest juba kuu aega on küsitud üht ja sama. «Mina poolfinaali jõudmist või mitte jõudmist ei ennusta. Eks stardis ole näha. Üritan elu nautida ja endast parima anda,» ütles Zirk.

Ta ajas tükk aega taga olümpia A-normi ning see ongi tänavusele aastale jätnud oma jälje. «Viimased neli kuud on olnud päris huvitavad ja teistsugused. Püüan nüüd neljandat korda olla elu parimas vormis – varem pole mu karjääri jooksul midagi säärast olnud.

Täitsin poolteist kuud tagasi normi ning olümpiaks valmistuda olen saanud alles sealtmaalt alates. Enne seda, kui normist mõned sajandikud puudu jäid, oli vaimselt ikka raske. Kui norm ära tuli, kukkus kivi südamelt,» kirjeldas Zirk üleelamisi.

Eesti naisujujatest A-normi täitnud 14-aastase Jefimova aasta on juba niigi olnud tormiline. Ta lõi kaasa nii täiskasvanute kui ka juunioride EMil, kus ühel võistlusel jõudis finaali ja teisel võitis rinnuliujumises täiskomplekti medaleid.

Olümpia tähendab Jefimovale palju, aga ta püüab seda võtta samamoodi nagu iga teist võistlust. Ta loodab ujuda mõne isikliku rekordi ning lisas, et poolfinaalikoht oleks väga hea.

Olümpiaküla on Jefimovale valmistanud oodatust palju parema mulje. «Ma ei oodanud, et see on nii suur ja siin leidub nii palju valikud,» kiitis ta. «Vabal ajal jalutan, toas ei pea istuma. Siin on palju poode. Tahaksin osta suveniire, sest olümpiamängud toimuvad nii harva.»

200 meetri rinnuliujumises osaleva Allikvee hinnangul läheb tema alal poolfinaalikoht lukku umbes ajaga 2.10. Selle sihiga stardib temagi, aga see tähendaks isikliku rekordi ületamist.

Treeningtingimused on väga head, ajavahega ta veel päris kohanenud pole, kuid stardini jääb ka viis päeva.

Allikveel on kogemus ka viie aasta taguselt Rio olümpialt ning olümpiakülas on tema sõnul kõik umbes samamoodi. Ta kiitis pakutavat toitu, mis on väga maitsev.