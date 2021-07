Olümpia avatseremoonia lavastaja vallandati holokausti üle tehtud naljade pärast

Mängude korralduskomitee juht Seiko Hashimoto ütles, et lavastaja Kentaro Kobayashi viskas aastatetaguses videos nalja ajaloo valusate seikade üle.

Tegemist on järjekordse raputusega avatseremoonia korralduses lühikese aja jooksul. Päev varem lahkus ametist tseremoonia helilooja, kes oli kooliajal kiusanud erivajadustega õpilast.

Hashimoto ütles, et korraldajad püüavad raskest olukorrast üle saada. «Avatseremoonia on ukse ees ja me vabandame nende ees, kelles oleme tekitanud muret – olümpiamängudel osalejate, Tokyo elanike ja Jaapani kodanike ees,» ütles Hashimoto.