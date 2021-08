TÄNA OTSEÜLEKANNE ⟩ Olesk finaali ei pääsenud, medaleid hakkavad jagama kuus laskurit

Teises kvalifikatsiooniringis sai Olesk 288 silma (99-96-93) ning sai selgeks, et finaali eestlasel Tokyos asja pole.

«Kõik on inimesed,» andis eestlane mõista, et ka liidrid võivad veel eksida. «Teen endast oleneva ja usun, et läheb paremini kui täna.»