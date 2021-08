JÄRELVAADATAV ⟩ Maailmarekordimees Kipchoge kaitses Tokyos oma maratonikulda

Eelmisel laupäeval toimunud pressikonverentsil sõnas Nurme, kelle isiklik tippmark on 2:10.02: «Kui räägime maratoni ideaaltingimustest, siis need on 10 - 12 kraadi. Siin on temperatuur kaks korda kõrgem. Arvestades meie isiklikke rekordeid, siis oleme võimelised sinna lähedale jooksma. Võib-olla mitte samasse minutisse, aga 10 minutiga ka sisse ei saa.»