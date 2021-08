OTSEÜLEKANNE ⟩ USA korvpallinaiskond tegi kolmandal veerandil jaapanlannadega vahe sisse

Jaapanlannade jaoks on kodused olümpiamängud juba kordaläinud, sest kunagi varem pole nad naiste korvpallis olümpiamedalit võitnud. USA naiskond on seevastu igalt osaletud olümpialt naasnud kodumaale, autasu kaelas. Kaheksal puhul on selleks olnud ka kuldmedal.