Prantsusmaa võitis teel poolfinaali Itaaliat 84:75, Sloveenia purustas Saksamaa koondise 94:70. Sloveenia koondise liider Luka Doncic on turniiri kõige resultatiivsem mängija. Neljas kohtumises on ta visanud keskmiselt 26,3 punkti. Prantsusmaa poolel on seni säranud Evan Fournier, kes visanud keskmiselt 18,3 punkti ja on selle näitajaga turniiri paremuselt seitmes mängija.