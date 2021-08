JÄRELVAADATAV ⟩ Tulises käsipalli poolfinaalis võidutses Venemaa Olümpiakoondis

Kui käsipall on kuulunud olümpiamängude programmi 1936. aasta Berliini mängudest saati, siis naiste turniir lisandus alles 40 aastat hiljem Montrealis.

Venemaa näol on tegemist Rio olümpiavõitjaga: viis aastat tagasi olid nad poolfinaalis sealjuures lisaajal üle just norralannadest, kes on omakorda 2008. aasta Pekingi ja 2012. aasta Londoni olümpiavõitjad.