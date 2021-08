HOMME OTSEÜLEKANNE ⟩ Milline duo triumfeerib 13 aastase pausi järel olümpiaprogrammi naasnud trekidistsipliinil?

Madisoni sõidus, mis on oma nime saanud New York Madison Square Gardeni järgi, võistlevad ratturite paarid. Kõik 16 riiki stardivad samaaegselt ning igast paarist on rajal korraga üks võistleja, samal ajal kui teine. Distantsi pikkuseks on 200 ringi ehk 50 km.