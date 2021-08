Kui Venemaa võrkpallikoondisel on ühes Nõukogude Liidu perioodiga ajaloost ette näidata neli olümpiakulda (1964, 1968, 1980, 2012), siis Prantsusmaa senine parim tulemus olümpiamängudelt oli 1988. aasta Souli mängude 8. koht. Küll ei tähenda see, et nad tiitlivõistlustelt midagi võitnud poleks: 2015. aastal krooniti just prantslased Euroopa meistriks.