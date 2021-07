PM TOKYOS ⟩ Ingrid Puusta ihkab lõpuks olümpial esikümnesse jõuda

Varem 2012. aastal Londonis ja 2016. aastal Rios purjelaual RS:X võistelnud Puusta lausus Eesti ajakirjanikele antud pressikonverentsil, et praegusega võrreldes oli Londoni mängudel närvikulu kindlasti suurem. «Praegu olen rahulikum, ma ei muretse pisiasjade pärast. Purjetamises on näiteks seoses varustusega palju nüansse, aga võtame seda rahulikult,» ütles ta.

Tokyosse jõudis Puusta eelmise nädala keskel ning selle perioodi jooksul on puhunud vaiksed tuuled, laine on väike ja hoovused pole eriti tugevad olnud. Ta eelistaks võistluse ajal vahelduvaid olusid, nii tugevamat kui ka vaiksemat tuult, sest kuumyus ja niiskus on suur ning kui vaikse tuule korral kõik päevad «pumpama» peaks, kujuneks see füüsiliselt väga raskeks.

Kohalike oludega on Puusta juba piisavalt hästi tuttav, sest ta on varem võistelnud Tokyos kolmel korral. «Näiteks eelolümpial oli siin väga suur laine. Võistluspaigaga tutvumine on tähtis. Nüüd tulles tekkis juba tuttav tunne, nõnda saab end vee peal mugavalt tunda,» rõhutas ta.

Puusta sõnul on purjelauduritele kolm erinevat rada. Erinevate tuulte korral kujunevad radade kindlatel aladel välja teatud mustrid, mille järgi on kasulik tegutseda. «Näiteks teatud tuulte korral võidab ühelt poolt kindlamini kui teiselt. Kindlad mustrid tuleb sõidu ajal ära tunda,» märkis kogenud purjelaudur.

Tokyos valitseva palava ilma tõttu tehti purjelauduritele erand ning praegu nad ei pea treeningutel kandma päästevesti. Puusta märkis, et see hõlbustab treeninguid oluliselt. Ta püüab treeningutel sõita sama intensiivselt kui võistlustel.

Purjetajad ei ela olümpiakülas, vaid võistluspaiga lähedal asuvas hotellis. Seal on reeglid karmid, sportlased ei tohi õue kolama minna. Puusta sõnul tema jaoks sisulist vahet pole, sest ka varasematel olümpiamängudel oli ta majutuspaigast läinud ainult merele - trenni või võistlema. «Vahe on vaid selles, et Rios olime pikemalt ja saime käia ka teiste alade võistlusi vaatamas. Siin jääb see ära,» lisas ta.