Pühapäeval Sardiinias viiepäevase velotuuri lõpetanud Kangert jõudis Jaapanisse teisipäeva õhtul. Täna oli ta teist päeva ratta seljas ning tõdes: «Ilma Sardiinia sõiduta oleks mul siin ikka väga raske. Sain seal kindlasti paremaks. Otse Eestist tulles olnuks täiesti lootusetu. Selle koha pealt on ettevalmistus olnud igati optimaalne. Reisimine pole mind ära väsitanud.»

Pruus jõudis Tokyosse varem ning on saanud võistlustrassil harjutada viis päeva. Peamise ettevalmistuse olümpiaks tegi ta siiski kodumaal ning kuumalaine tuli kindlasti kasuks. «Eesti ilm pakkus hea ettevalmistuse,» lausus ta.

Laupäeval ootab meie rattureid ees 234 kilomeetrit pikk võistlustrass, mille jooksul läbitakse 4865 tõusumeetrit. Kuigi olümpiatrass oli raske ka viis aastat tagasi Rios, on seekordne katsumus siiski grammi võrra kangem.

«Numbrid pidid küll sarnased olema, aga olemuslikult on need üsna erinevad trassid,» lausus Rios üheksanda koha teeninud Kangert. Nimelt sõideti Rios ringidel ning tõusud ja laskumised said ratturitele aina tuttavamaks.

Tokyo võistlustrassi tõenäoliselt raskeim hetk ootab võistlejaid ees 200 km paiku, mil võetakse ette Mikuni tõus. «Juba värskena on sealt ülessaamisega raske. Kes tahab aga kiiresti üles saada, peab ikka väga hea minekuga olema. Juhuslikkust lõpptulemustes pole,» kinnitas Kangert.

Millise sõjaplaaniga Eesti ratturid laupäevasele võistlusele vastu lähevad, pole mehed veel paika pannud. Selge on see, et varajastele äraminekutele pole mõtet reageerida. «Tõenäoliselt on riike, kes suudavad tagaajamist organiseerida. Tahame nii kaua hammastega kinni hoida, kui jaksame. Anname aru, et top 10 mägironijad on meist paremad. Aga kui sõidame kavalalt ja juhtub hea päev olema, jõuame neil kandadel püsida,» lausus Kangert.

34-aastane vändralane võistleb Tokyos ka eraldistardis, mis on kavas 28. juulil. Kui Tokyo mängud toimunuks planeeritud ajal ehk aasta tagasi, olnuks eraldistart ilmselt Kangerti hooaja tähtsaim võistlus. Praegu see nii ei ole. Miks?