Olümpiaküla sai kriitikat: see on nagu keskaeg

«Teate, see on minu elu üheksas suveolümpia, ma pole pärast 1988. aasta Souli ühtegi olümpiat vahele jätnud. Mina isiklikult pole varem selliseid elutingimusi näinud,» vahendas Mammadovit R-Sport.

«Pehmelt öeldes oleme siinsetest tingimustest üllatunud. Teoorias peaks siin olema kõik sätitud selliselt, et sportlastel oleks mugav olla. See pole 21. sajandi Jaapan. Olümpiaküla on nagu keskaeg,» põrutas venelane.

Aserbaidžaanist pärit 55-aastase Mammadovi sõnul on seinad paberist või papist ehitatud. «Ma ei saa isegi aru, kas minu toal on aken või mitte. Vannituba on nagu lennukis, suurust umbes poolteist ruutmeetrit. Mõelge, see vannituba on mõeldud mitmele inimesele. Kuidas sportlased seda kasutama peaksid? Sinna tekib saba, see pole normaalne,» kirjeldas ta tingimusi.