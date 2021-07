25-aastane Sakkari ja samaealine Kontaveit on tenniseväljakutel kohtunud üheksa korda, kokkuvõttes juhib kreeklanna 5:4, tänavune on seis 1:1. Füüsiliselt võimas Sakkari alistas Kontaveidi viimati maikuus Madridis toimunud saviliivaväljaku turniiril 6:3, 6:1. Toona vaevles eestlanna aga salapärase tervisemure käes.

«Tervis on korras ja üldiselt on ka kõik hästi. Olen saanud korralikult treenida, tiba pikemalt. See tuleb kindlasti kasuks, sest sel aastal on mitmeid pause sisse tulnud – näiteks haiguse või Austraalia karantiini tõttu. Nädalad, kus saan vaid trenni teha, on väga kasulikud,» rõõmustas Kontaveit pressikonverentsil.