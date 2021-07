PM TOKYOS ⟩ Olesk: kõik laskjad on võimelised medalit võitma

Tokyos võistleb Olesk kahel alal. Avastardi teeb ta 24. juulil õhupüstoliharjutuses, ent seal ta otseselt tulemust taga ei aja. Pigem näeb ta võimalust püstolitunnetus kätte saada. Kui aga Oleskil õnnestuks korrata isiklikku rekordit 584 silma, tagaks see tema hinnangul koha juba finaalis. «Kahjuks pole see minu igapäevane tulemus. Annan endast parima ja vaatame, kuidas läheb,» lausus ta.

Hoopis põnevamaks läheb 1. augustil, mil võisteldakse olümpia kiirlaskmises. Seal soovib Olesk olla kõrges mängus, aga ühtegi kohalist eesmärki ta välja ei ütle. «Keeruline, praktiliselt võimatu on ennustada. Tean, mis tegema pean ja mis tulemusega finaali peaks saama – 583 silma võiks olla lävend,» lausus Olesk, kes teenis märtsikuus New Delhi MK-etapi kvalifikatsioonis 582 silma.

Pole kahtlustki, et Olesk on selleks tulemuseks võimeline, sest tema isiklik rekord küündib 586 silmani. Kuid olümpia kujutab endast närvide mängu. Just need vedasid teda alt Rios, kus Põlvast pärit laskur platseerus 25. kohale. Teoorias võiks pinged maha tõmmata avastart õhupüstoliharjutuses, aga kas nii ka läheb, näitab aeg.

Kuigi õnnestumise korral on Olesk võimeline tulema ka medalile, ei taha ta sündmustest ette rutata. «Medalit võita on äärmiselt keeruline. Kõik sportlased on kas tiitlivõistlustel või MK-etapil tulnud kahe parema sekka. Nad on kõik võimelised võitma. Sellest tipust välja tulla on ülimalt keeruline,» sõnas ta.