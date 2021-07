PM TOKYOS ⟩ Esimese eestlasena startivat Reena Pärnatit abistab Tokyos treeneri asemel spordipsühholoog

Välja praegu veel keegi ei lange. Kõik 64 sportlast pääsevad teisipäeval algavasse play-off’i, kuid kvalifikatsioon paneb paika asetused ning on selge, et kohe avaringis mõne maailma tipuga vastamisi minnes on edasipääsu raske loota.

Pärnat tegi olümpiadebüüdi juba üheksa aastat tagasi Londonis. Sellest ajast on palju vett merre voolanud. Toona kuulus Pärnat veel juunioride klassi, nüüd küpse sportlasena on vastastest juba ülevaade olemas.

«Tolleks olümpiaks olin täiskasvanute klassis väga vähe võistelnud, ma ei teadnud õieti kedagi. Nüüd on kõik konkurendid tuttavad. Eelmisel korral avastasin kõike, ma ei osanud midagi oodata ega loota. Nüüd juba tean, mis olümpia on, ja keskendun võistlusele,» rääkis Pärnat ajakirjanikele.

Mere lähedal asuvat võistluspaika nimetab ta heaks, samas tekitab probleeme Tokyo niiskus. Nimelt lähevad laskjate sõrmed niiskeks ja kipuvad nööril libisema. See probleem on Pärnatile treeningutel muret valmistanud. Ta püüab võistluse ajal käsi kuivatades muret minimeerida.

Võimalus olümpial osaleda avanes Pärnatile alles vähem kui kuu aega tagasi. Ent ta oli eelnevalt osalenud viimasel kvalifikatsioonivõistlusel ja hindab oma valmisolekut piisavaks.

Pärnatit ei saa ametlikult juhendada võistluse korralduspoolega seotud treener Siret Luik, Tokyos on teda abistamas aga spordipsühholoog Snežana Stoljarova. Pärnati sõnul on Stoljarovast palju abi.

«Ta tunnetab hästi, millal mul on raske endaga hakkama saada, ja aitab. Tihti olen närvis ega kuulegi, mida kõrvalt öeldakse. Tähtis on see, et suudaksin end kõigest ümbritsevast välja lülitada ja keskenduda laskmisele,» rääkis sportlane spordipsühholoogi kasutegurist.