«Olen minekuga rahul, kava on seni paika pidanud,» rääkis soomlasest treener stardieelsel õhtul. Tema sõnutsi on olud kanalil heitlikud, kuid teatud ilmamuster on koondisele teada. «Ennelõunal on veel täitsa meeldiv, siis hakkab kütma. Keskpäeval tõuseb reeglina küljelt puhuv tuulgi,» teadis sõudetüür.