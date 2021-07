«Minul enam paanikat pole,» sõnas Beljajeva, kes sai viis aastat tagasi individuaalturniiril rajale tulla vaid korra. «Toona kerisime ootused liiga kõrgeks. Olin närvis ja murelik. Praegu on võistlusteni veel aega, aga olen kindel, et suudan jääda rahulikumaks kui Rios. Üks halb kogemus on mul juba olemas, siit saab ainult edasi minna.»