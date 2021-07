Kõige rohkem on siiani kõneldud olümpiaküla vooditest. Meedias on need ristitud «seksivastasteks koikudeks», sest väidetavalt ei pea need äkilistele liigutustele just kõige paremini vastu. Tokyo OMi korraldajad otsustasid tavapäraste voodite asemel võtta kasutusele papist valmistatud taaskasutatavad magamisasemed, mille üle on kohapeal viibivad ja sinna suunduvad sportlased juba korduvalt nalja visanud.