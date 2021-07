KOMMENTAAR ⟩ Sportlastele meeldib olümpiakülas

Nad olid rõõmsad ja positiivsed ning pakatasid optimismist. Nõnda paljude sportlastega suheldes ja neid jälgides võis tajuda, et nad on olümpiakülas rahul. Näiteks koondise pesamuna Eneli Jefimova ütles, et küla ületab tema ootusi.

Kõvasti kiita on saanud sportlaste toitlustamine, ehkki see on toonud kibedama hetke Kristin Kuubale, kes mõni kuu tagasi põetud koroona tõttu pole maitsemeelt tagasi saanud ja peab seega kuulama teiste jutte maitsvatest toitudest.

Koroona paneb kogu maailma proovile ja sportlased pole erandiks. Nad on paljude viimase poolteise aasta jooksul ära jäänud võistluste tõttu olnud ka professionaalses mõttes selged kannatajad.