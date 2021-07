Töölise saamatus võis purustada Tokyo suurfavoriidi kullaunistuse

Saksamaa neljapaat, kes on Tokyos peamine kullafavoriit, loodab, et uus alus jõuab õigeks ajaks kohale. Vastasel juhul võib neil jääda võistlemata, vahendab NTV.

Veteransportlane Ronald Rauhe sõnas, et nad võtsid uudise rahulikult vastu: «Olime treeneriga esialgu üsna muretud. Peamine probleem peitub selles, et taolisi kajakke on maailmas ainult kaks.