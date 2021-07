Enne võistlust

Esimese meie sportlasena stardib Tokyo olümpiamängudel Eesti aja järgi ööl vastu reedet kell 3 vibulaskja Reena Pärnat, kavas on kvalifikatsioonivõistlus. Kõik 64 sportlast pääsevad teisipäeval algavasse play-off’i, kuid kvalifikatsioon paneb paika asetused ning on selge, et kohe avaringis mõne maailma tipuga vastamisi minnes on edasipääsu raske loota.