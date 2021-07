PM TOKYOS ⟩ Reena Pärnat: jäin rahule, aga tulemust mõjutas hästi keerutav tuul

«Jäin enda laskmisega väga rahule. Ma ei saa öelda, et andsin endast 100 protsenti, aga 98 küll. Eriti lõpus oli hästi keerutav tuul. Arvan, et mul võib siin olla üks nõrgemaid vibusid, millega kannab noolt natuke rohkem ära ja pidin täna tuulega nii palju vaeva nägema. See võttis palju energiat,» kommenteeris Pärnat pärast etteastet.

«Sellega, kuidas lasin ja tööd tegin, olen rahul. Ühe noole osas kahetsen, võinuksin olukorraga natuke rohkem tööd teha. Tahtnuksin veidi suuremat punktisummat. Mõtlesin hommikul enne võistlust summale küll, et võikski sinna 626 kanti minna. Ilmastikuolud mõjutavad tulemust nii palju.»

Pärnati sõnul oli oluline, et ta sai võistluspaigas viis päeva harjutada. «Kui oleksin siia eile saabunud, olnuksin täna hädas. Aga et olin saanud nendeks oludeks valmistuda, siis täna paari noolega võib-olla oli raskusi, aga suures plaanis mitte. Ehkki tundub, et täna on varasemaga võrreldes veel palavam ja niiskem. Olen siin hommikul kella poole kaheksast saati, lasime treeningseeriaid ja valmistusime võistluseks (see algas kohaliku aja järgi kell 9 ja lõppes kell 11 – toim). Päris hull on olla. Aga sooritust tehes ei mõtle sellele.»

Pärnatil läks päris esimene seeria aia taha ning viimastes seeriates üksikud lasud. Sportlase sõnul polnud asi niivõrd võistluspinges, vaid pigem tuules. «Ühe noole ajal on tuul vasakule, järgmisel võib olla paremale. Seda kõike on keeruline jälgida ja on väga teistmoodi. Tavaliselt muutuvad olud seeria kaupa, siin võib tuul aga sama noole laskmise ajal pöörata.

Kuumus, võistluspinge ja tuul hakkas ka lõpus rohkem keerutama. Kõik nüansid kokku mõjutasid viimaseid seeriaid,» selgitas Pärnat.

Ees ootab duell-laskmine ning esimeses ringis läheb Pärnat 29. juulil kokku 12. koha saanud noore slovakitari Denisa Barankovaga. Jutuajamise hetkeks polnud vastane veel teada ning Pärnati sõnul pole ka väga vahet, kes vastu astub – kui absoluutsed tipud välja jätta.

«Kõik võivad lasta hästi, aga ka mitte nii hästi. Esimeses duellis on asi rohkem närvis. Vaatame nool-noole ja duell-duelli kaupa,» ütles Pärnat.