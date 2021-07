PM TOKYOS ⟩ TÄNA OTSEBLOGI: spordipidu avatakse ametlikult Tokyo olümpiastaadionil

Eesti Olümpiakomitee spordidirektori Martti Raju sõnul on see samm võrdõiguslikkuse poole. «Kunagi varem pole olümpiamängudel esindatud nii palju naissoost sportlasi – ROKi arvutuste kohaselt on see suisa 48,8 protsenti. Selle märgiks otsustati koondiste mõlemast soost sportlasel koos ka lippu kanda. Meie valik langes sümboolselt koondise kõige kogenenuma, Endreksoni ning Eesti spordiajalugu tegeva Ellermanni kasuks,» selgitas Raju.