Taimsoo: sõudjatel on firmamärk, et võistlus algab halvasti, pärast läheb paremaks

«Sõit oli väga raske. Oli ilmselge, et see palavus oli meile andnud korraliku kondi hambusse, mida pureda. Iga päev tegime kaks trenni, see on olnud natuke liiast,» ütles Taimsoo intervjuus Kanal 2-le.

«Teistpidi, meestele otsa vaadates keegi lapiti ei olnud. Eluvaim oli sees, väsinud, aga see polnud veel maksimaalne pingutus,» kirjeldas Taimsoo võistlusjärgselt oma paadikaaslaste Jüri-Mikk Udami, Allar Raja, Tõnu Endreksoni tundeid.

«Meeskondliku poolelt pealt, kolm neljandiku oli ilus, lõpuosas polnud aga kellelgi jõudu taha panna, pidime leppima kolmanda kohaga,» kirjeldas Taimsoo sõitu.

Tuuleolud on olümpiakanalis keerulised, aga Taimsoo sõnul olusid arvestades mitte midagi erilist. «Keerulised, aga mitte midagi, mis oleks meile liialt peavalu valmistanud. Paat liikus vahepeal paremale-vasakule. Seal 500-700 meetri peal on sild, kus on keerised ja turbulents, tekivad tuulepuhanguid. Midagi liiga hullu polnud, saime hakkama.»

Algus oli eestlastel korralikult, kuid juba esimeses vaheajapunktis oli näha, et Poola ja Itaalia liikusid vaikselt eest ära. «Start oli viisakas. Kõik sujus, ma ütlesin ka võistlusjärgsel koosolekul, mis pidasime, et kõik oli okei, aga kui pidi viimasel 600m jõud taha panna, kiirus taha panna, siis oli suss väljas,» rääkis Taimsoo.

Millal paatkond taipas, et kahe esimese hulka neil eelsõidus asja pole? «Piinlik öelda, aga küllaltki vara. Kui 800 oli veel sõita, siis Tõnu ütles, et tõmbame erksamalt. Nägin kiiruse pealt, et proovisin tõmmata, teised ka, aga kiirust saime juurde üks sekund 500m kohta, suht olematu. Saime aru et purakat pole võtta,» selgitas Taimsoo.

Pühapäevase vahesõidu osas on paatkond meelestatud positiivselt. Edasipääsuks tuleb tulla kahe parema sekka. «Halb oleks siis, kui kõik tüübid oleks lapiti ja surnud. Teeme ühe mahasõidu ergomeetri peal, päikese kätte küpsetama ei lähe. Julgen öelda, et kõik on okei, eks pühapäeval ole näha.»