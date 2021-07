PM TOKYOS ⟩ Kas neljapaadil on muretsemiseks põhjust? Treener: see on hea küsimus

«Sõit ei läinud nii, nagu oleksin tahtnud, sest me ei saanud otse finaali. Peame maha istuma ja vahesõiduks plaani paika panema,» lausus Sinisalo.

Soomlase sõnul ei liikunud paat ühtlaselt. Miks see nii oli, peab selgitama võistlusjärgne analüüs. Küsimusele, kas muretsemiseks on põhjust, vastas ta. «See on hea küsimus. Kui saame paadi liikuma, siis pole. Aga esmalt tuleb paat liikuma saada.»