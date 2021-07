Tokyo olümpial kukkus vibulaskja keset võistlust kokku

Gombojeva vaatas oma tulemusi, kui kukkus kokku. Selle peale läksid talle kohe appi võistluspaiga ametnikud ja tiimikaaslased, kes asetasid tema näole jääkotte, et sportlast maha jahutada. Tõenäoliselt sai talle saatuslikuks Tokyo karm kuumus.

«Loodetavasti saab ta korda. Selgus, et ta ei ole suuteline terve päeva kuuma käes olema,» vahendas sportlase treeneri Stanislav Popovi sõnu Reuters. «See on esimene kord, kui temaga midagi sellist on juhtunud. Treenisime enne Vladivostokis ja ilm oli sarnane. Siin mängis ilmselt rolli ka niiskus,» lisas Popov.