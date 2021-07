Kui pidada peale sportlaste silmas ka treenereid, siis on üks Eesti suuremaid (kuld)medalilootusi Tokyo olümpial seotud rannavõrkpalliga, kus Rivo Vesiku juhendada on maailmameistritest Venemaa koondise esipaar Oleg Stojanovski ja Vjatšeslav Krassilnikov. Paraku on olukord aga selline, et kui esikoht peakski tulema, siis meie mees seda kohapeal kogemas pole.