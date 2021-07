PM TOKYOS ⟩ Tähesära olümpia avatseremoonia eel: tekkis kerge ettekujutus, milline võiks olla tunne punasel vaibal kõndival maailmastaaril

Esimene mulje oli kindlasti üllatav! Kuigi tavainimest staadionile ei lubatud, soovisid paljud melust osa saada. Juba paar tundi enne avamise algust ääristasid turvaala aedu sajad tokyolased, kes möödujatest pilte tegid ja neid filmisid. Ilmselt ei saanud nad päris täpselt aru, et me pole sportlased.

Paraku jäi see ka kogu õhtu üheks säravamaks emotsiooniks. Kindlasti ei saa korraldajate sõud kuidagi kritiseerida – selleks puuduvad siinkirjutajal teadmised –, ent olümpial sporti ihalevatele inimestele jääb see teisejärguliseks. Kartus sai tõeks: õhtu kujunes lõputult venivaks ja tüütuks.

Ilmselt mängis rolli ka tõik, et tribüünid olid tühjad. Korduvalt tekkis küsimus: kellele seda tehakse? Kellele staadionile jalutanud sportlased lehvitavad? Üksikutele VIPidele ja ajakirjanikele? Avamine on mõeldud staadionile tulnud rahvale, et kogeda ja jagada vahetuid emotsioone. Aga ajad on sellised.

«Sellist emotsiooni tasus oodata. Natukene kahju, et rahvast ei olnud, aga staadion jättis mulje, et siin on ikka inimesi, kes meile kaasa elavad,» sõnas viiendal olümpial osalev Endrekson. Talle sekundeeris Ellermann: «Väga äge oli. Meil oli Tõnuga diil, et ta hüppab, kui mulle lipu annab. Koos oli lippu väga tore kanda. See on imeline emotsioon.»