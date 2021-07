ROKi president koroonaaja raskustest: olümpiamängud on justkui valgus tunneli lõpus

«Tänane päev süstib taaskord inimkonda lootust. Jah, Tokyo mängud on väga erinevad, mida oleksime lootnud, kuid rõõmustabe, et 205 olümpiakomitee sportlased saavad üheskoos olümpiakülas elada. Korralduskomitee ja Jaapani valitsus on näinud väga suurt vaeva ja soovin neid kõige eest tänada,» alustas Bach oma sõnavõttu avatseremoonial.