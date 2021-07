PM TOKYOS ⟩ Valitseva Euroopa meistri konkurentsist lülitanud Beljajeva: kartsime mõlemad

«Kui vaadata seisu, siis võib öelda, et oli väga lihtne, aga vastane oli tugev. Tegemist on valitseva Euroopa meistriga, kes sai olümpiale reitingu järgi,» sõnas Beljajeva pärast matši.

Eestlanna sõnul oli tunda, et mõlemad kartsid rajal kaotada. «Kõik kartsime: tema kartis, mina ka. Siin võidab see, kes on natukene julgem ja kel pole närv nii sees,» lausus Beljajeva. Kas tähtis on ka agressiivsus? «Natukene, aga [sellega] ei tohi üle forsseerida. Kui hakkad liiga palju ronima, siis saad [torkega] sisse kohe.»