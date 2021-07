PM TOKYOS ⟩ Veerandfinaali jõudnud Beljajeva: pinge on peal, aga teen, mis oskan

«Matši algus oli väga pingeline. On teada, et Aasia esindajad on kõik väga teravad. Pole vahet, mis riigist nad on: Lõuna-Korea, Hiina, Jaapan - nende kool on väga terav ja nendega tasub olla ettvaatlik, hoida distantsi ja eriti mitte vehkida,» sõnas lisaks vastasele rajal ka iseendaga võidelnud Beljajeva.