PM TOKYOS ⟩ Veerandfinaalis kaotanud Beljajeva: kiirustasin alguses ja pärast oli juba raske

Beljajeva alustas rahulikult, otsides kannatlikult oma võimalust torgata. Paraku neid ei tekkinud ning esimesena sai tabloole rumeenlanna: avaperioodi lõppedes oli Popescu peal 3:1.

Teisel perioodil muutus Beljajeva aktiivsemaks, kuid rumeenlanna seisis edukalt kaitses ning suurendas vastutorgete toel oma edu 7:4 peale. Viimasel perioodil oli Beljajeval juba selg vastu seina ning ta üritas rünnakuletormates midagi päästa. Paraku see tulu ei toonud ning nõnda tuli tal lõpuks vastase 15:8 paremust tunnistada.

«Plaan oli matši alguses natukene teistmoodi vehelda, aga kahjuks ei suutnud edusoleisu saada. Ma jäin algusest kaotusseisu ja talle see sobis. Olen temaga mitu korda vehelnud ja ka võitnud, kuid kahjuks läks matši algus täna käest. Pärast pidin hakkama juba ronima ja see töötas juba tema kontrasse,» sõnas Beljajeva pärast allajäämist tele-eetris.

Mida tartlanna taktikaline plaan täpselt ette nägi? «Oligi, et olla kannatlik ja proovida eduseis kätte saada. Popescu on vastane, kes ise ründab ja annab kätt, et temaga vehelda saaks. Aga natukene kiirustasin matši alguses ja pärast oli juba seis raske,» lausus Beljajeva, kes ootab nüüd võistkonnavõistlust. «Usun, et kõik suudavad näidata võistkonnaturniiril head vehklemist.»

Vestluses kirjutava pressiga kahetses Beljajeva samuti kaotusseisu jäämist. «Temaga on väga raske vehelda, kui ta taganeb ja kaitseb. Tema oli väga rahulik, mina aga tegin palju vigu ning mitte neid asju, millega saaks seisu võrdseks tagasi tõmmata. Tema oli täna natuke targem kui mina,» ütles Beljajeva.

Tema hinnangul on kõik Eesti naised praegu heas vormis ning võistkonnavõistluse poole võib vaadata optimistlikult.

Teises ringis oli eestlanna 15:10 üle jaapanlannast Nozomi Satost. Pärast 3:3 viigiseisul lõppenud avaperioodi pääses Beljajeva teisel perioodiga ette 8:6. Kuigi Sato suutis seejärel veel vahe minimaalseks vähendada, näitas eestlanna raudset närvi ning võitis lõpuks 15:10.

«Matši algus oli väga pingeline. On teada, et Aasia esindajad on kõik väga teravad. Pole vahet, mis riigist nad on: Lõuna-Korea, Hiina, Jaapan - nende kool on väga terav ja nendega tasub olla ettvaatlik, hoida distantsi ja eriti mitte vehkida,» sõnas lisaks vastasele rajal ka iseendaga võidelnud Beljajeva.

«Natukene on pinge ikkagi peal: tähtis start ja tähtsad võistlused. Aga midagi pole teha, tasub edasi vehelda ja teha, mida oskad,» lausus tartlanna.

Avaringis oli Beljajeva näiliselt veelgi kindlam, alistades prantslanna Coraline Vitalise 15:5. «Kui vaadata seisu, siis võib öelda, et oli väga lihtne, aga vastane oli tugev. Tegemist on valitseva Euroopa meistriga, kes sai olümpiale reitingu järgi,» sõnas Beljajeva pärast matši.

Eestlanna sõnul oli tunda, et mõlemad kartsid rajal kaotada. «Kõik kartsime: tema kartis, mina ka. Siin võidab see, kes on natukene julgem ja kel pole närv nii sees,» lausus Beljajeva. Kas tähtis on ka agressiivsus? «Natukene, aga [sellega] ei tohi üle forsseerida. Kui hakkad liiga palju ronima, siis saad [torkega] sisse kohe.»

Kuna Beljajeva matš sai läbi nõnda kiiresti, sai ta kaasa elada ka samal ajal teisel rajal vehelnud Erika Kirpule, kel tuli otsustaval torkel tunnistada ameeriklanna Kelley Hurley 15:14 paremust.